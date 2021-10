Donald Trump Ex-US-Präsident verkündet Pläne für eigenes Online-Netzwerk

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will in Kürze sein eigenes Online-Netzwerk an den Start bringen. Truth Social heiße die Plattform, mit der er „der Tyrannei“ der großen Tech-Konzerne die Stirn bieten werde, erklärte Trump am Mittwoch.