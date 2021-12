Coronavirus in Deutschland Bundesweite Inzidenz unterschreitet 300er-Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland sinkt weiter. Am Mittwochmorgen meldet das RKI 289 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Am Vortag hatte der Wert bei 306,4 gelegen.