1 Wir analysieren, wie hoch der Anteil der Corona-Infizierten in den Bundesländern ist. Foto: dpa/Uwe Anspach

In Baden-Württemberg gab es am Freitag achtmal so viele offiziell bestätigte Corona-Infizierte wie noch eine Woche davor. Die Quote im Südwesten liegt damit weiter über dem Bundesschnitt.

Stuttgart - In Baden-Württemberg gab es am Freitag achtmal so viele bestätigte Corona-Infektionen wie noch eine Woche davor. Das zeigen die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Relativ zur Bevölkerung sind demnach mittlerweile 33 von 100 000 Menschen in Baden-Württemberg infiziert (Stand: 21.3., 10 Uhr). Das Land liegt damit weiter deutlich über dem Bundesschnitt, mit einer etwa anderthalb so hohen Rate von bestätigten Fällen (Deutschland: 20 Infizierte unter 100 000 Bürgern).

Zwar erreichen die Zahlen das Institut erst mit einer gewissen Verzögerung und liegen am Samstagvormittag etwa für Nordrhein-Westfalen oder Hamburg deutlich unter den Werten, die die dortigen Behörden aktuell kommunizieren. Nimmt man an, dass diese Verzögerung für alle Bundesländer in etwa gleich ist, so wird dennoch ein Langzeitvergleich mit den anderen Bundesländern möglich – und zeigt, dass die Infektionsrate in Baden-Württemberg besonders hoch ist:

Zu den Gründen kann weiter nur spekuliert werden – die Werte können etwa mit einer höheren Testdichte zu tun haben oder aber schlicht eine größere Gefahr widerspiegeln, sich mit dem Virus zu infizieren. Jedenfalls liegen die Zahlen in Baden-Württemberg schon für den gesamten März über jenen für die Bundesrepublik und die meisten anderen Bundesländer. Es sei jedenfalls „nicht ungewöhnlich, dass bei solchen Geschehen nicht jede Region zur gleichen Zeit gleich stark betroffen ist“, erklärte eine Sprecherin des Robert-Koch-Instituts auf Anfrage.

Die folgende Grafik zeigt die enormen Steigerungsraten bei den bestätigten Infektionen:

Betrachtet man die Infektionsraten im Land, so ist unter anderem Stuttgart besonders stark betroffen. Hier geht es zu den detaillierten, täglich aktualisierten Werten.