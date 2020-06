1 Ein Abstrich für den Coronavirus-Test. Foto: dpa/Robert Michael

Am Freitag vermeldet das baden-württembergische Sozialministerium, dass es 55 neue Corona-Fälle im Land als noch am Vortag gibt. Insgesamt geht man von weniger als 500 aktiven Fällen aus.

Stuttgart - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten seit Beginn der Pandemie ist in Baden-Württemberg auf mindestens 35 541 gestiegen. Das waren 55 mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Etwa 33 252 Menschen sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus lag bei 1829. Derzeit seien geschätzt noch 460 Menschen im Land mit dem Coronavirus infiziert, hieß es.

Lesen Sie auch: Schüler und Berufstätige vermehrt betroffen

Die Reproduktionszahl wurde vom Robert Koch-Institut für Baden-Württemberg mit 1,19 angegeben. Sie besagt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem Infizierten angesteckt werden.