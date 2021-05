Zeugenaufruf in Esslingen Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Laut Polizei hat es am Mittwochmorgen einen Unfall in Esslingen an der Einmündung Hirschlandstraße/ Paracelsusstraße gegeben, bei dem eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Die Hirschlandstraße war laut Polizei zeitweise voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.