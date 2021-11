Impfdurchbrüche Schnell steigende Corona-Zahlen – welche Rolle spielen Geimpfte?

Berechnungen zufolge könnte die Zahl der Corona-Fälle auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg Mitte November bereits bei 400 liegen. Was treibt das Infektionsgeschehen derzeit an? Und wie hoch ist der Anteil an Impfdurchbrüchen?