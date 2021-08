1 Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha bei einem Laborbesuch. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am Montag schließen acht zentrale Impfzentren in Baden-Württemberg. Vom Oktober haben auch die Kreisimpfzentren dicht, sagt der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha. Wo kann man sich künftig impfen lassen – etwa für die Zweitimpfung?

Stuttgart - Das Sozialministerium von Baden-Württemberg hat die Schließung der zentralen Impfzentren des Landes in Rot am See, Karlsruhe, Freiburg, Heidelberg, Offenburg, Ulm, Tübingen und im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus von Montag an angekündigt. Sonntag werde dort der letzte Betriebstag sein. „Manche werden komplett geschlossen, manche Standorte werden als Kreisimpfzentren weiterbetrieben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ministeriums.