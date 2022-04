Coronavirus in Baden-Württemberg

1 Die Inzidenz in Baden-Württemberg sinkt weiter. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen sinkt in Baden-Württemberg weiter. Sie lag am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 1523,6. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 1868,3 gelegen.















In Baden-Württemberg sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen weiter. Sie lag am Freitag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (Stand 16.00 Uhr) bei 1523,6 (Donnerstag: 1586,8 / Mittwoch: 1638,8/ Dienstag: 1695,8/ Montag: 1746,2). Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 1868,3 gelegen. Der Wert gibt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Virus pro 100 000 Einwohnern an.

3 085 574 bestätigte Fälle wurden bisher im Südwesten gezählt. Das heißt: Seit dem Vortag kamen 24 531 hinzu. Die Dunkelziffer ist jedoch hoch - tatsächlich dürfte es deutlich mehr Ansteckungen geben.

An oder im Zusammenhang mit dem Virus starben laut Behörde 15 141 Menschen - 29 Todesfälle kamen seit dem Vortag dazu. Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 7,4 nach 7,3 in der Vorwoche. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner ins Krankenhaus kamen.