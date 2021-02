Rettungshubschrauber im Einsatz 49-Jähriger bei Verpuffung in Kirchheim verletzt

Am Montagabend ist es in einem Wohnhaus in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu einer Verpuffung an einer Gasheizung gekommen. Dabei wurde ein Mann verletzt. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.