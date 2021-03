Esslinger Kunden oft noch unsicher Corona-Lockerung: Wie Einkaufen mit Termin funktioniert

Was man bis jetzt nur vom Arzt kannte, gilt jetzt auch für den Einkauf in den meisten Einzelhandelsgeschäften: Man braucht vorher einen Termin. Hört sich umständlich an. Aber wie sieht es in der Praxis aus?