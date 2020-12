1 Die Kultusministerin spricht sich für Präsenzunterricht für die jüngsten Schülerinnen und Schüler aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Für Fernunterricht hat Kultusministerin Susanne Eisenmann nicht viel übrig. Deshalb spricht sie sich für eine Öffnung der Schulen nach dem 10. Januar aus – gerade für die jüngsten Schüler.

Stuttgart - Kultusministerin Susanne Eisenmann will sich mit aller Macht um die Wiedereröffnung zumindest von Grundschulen und Kitas nach dem 10. Januar einsetzen. „Ich gehe davon aus und werbe sehr dafür, dass wir Kitas und Grundschulen in jedem Fall wieder in Präsenz öffnen und auch Klasse 5, 6 und 7 sowie die Abschlussklassen im Blick haben - unabhängig von den Inzidenzzahlen“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Gerade mit kleineren Kindern in der Grundschule sei digitaler Unterricht im Grunde nicht möglich. „Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen.“ Von einer Verlängerung oder Verschiebung der Weihnachtsferien halte sie gar nichts.