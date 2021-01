Die Pläne der Landesregierung, Schulen wieder stufenweise zu öffnen, wurden durch das Auftreten einer Virusmutation in einer Kita in Freiburg durcheinandergewirbelt. Winfried Kretschmann will ab 17 Uhr im Livestream erklären, wie es jetzt weitergeht.

Stuttgarts - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will in einer kurzfristig am Donnerstag anberaumten Presseerklärung ab 17 Uhr über das weitere Vorgehen informieren, was Grundschulöffnungen angeht. Ersten Meldungen zufolge soll die schrittweise Öffnung nun verschoben werden.

Eine gemeinsame Erklärung zum Thema mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch war geplatzt, nachdem am Mittwoch plötzlich ein Fall einer Virusmutation in einer Kita in Freiburg bekannt geworden war. Zuvor hatte der Ministerpräsident die Hoffnung geweckt, dass zumindest Grundschulen ab Montag wieder mit Einschränkungen öffnen könnten.

Der Grünen-Politiker Manfred Lucha sprach sich gegen eine baldige Öffnung von Kitas und Schulen aus. In einem Brief an Eisenmann vom Donnerstag fordert er die Kultusministerin stattdessen auf, auch die Notbetreuung einzuschränken. Eisenmann hielt dagegen und forderte das Gesundheitsministerium und das Landesgesundheitsamt auf, den genauen Sachverhalt bei der Kita in Freiburg zunächst „lückenlos“ aufzuklären.

Der Livestream ist für 17 Uhr angekündigt, kann sich aber je nach aktueller Entwicklung verschieben.