Nach den Osterferien müssen sich Schüler in Baden-Württemberg nicht mehr auf eine Coronainfektion testen lassen. Vor kurzem waren die Tests schon von drei pro Schulwoche auf zwei reduziert worden.















In den Schulen in Baden-Württemberg sollen nach den Osterferien auch die regelmäßigen Corona-Tests wegfallen. Darauf haben sich die Spitzen von Grünen und CDU verständigt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Koalitionskreisen in Stuttgart erfuhr.

Ab dem 25. April könnten sich aber noch Schüler und Lehrkräfte mit Symptomen gratis testen lassen, hieß es. Vor kurzem waren die Tests schon von drei pro Schulwoche auf zwei reduziert worden. Zudem waren die sogenannten Wiedereintrittstestungen entfallen, also die Tests an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen nach einem Infektionsfall.

Von diesem Montag an brauchen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte auch keine Maske mehr tragen - zum ersten Mal seit einigen Monaten.