Täter stiegen durch ein Gehege Einbrecher stehlen Spendengelder aus Esslinger Tierheim

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in das Tierheim Esslingen eingebrochen und haben Spendengelder gestohlen. Die Tat passt in eine Einbruchsserie, bei der mehrere Tierheime im Land ausgeräumt wurden.