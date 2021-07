1 Die Inzidenz im Südwesten steigt weiter. (Symbolbild) Foto: imago images/Fotostand/K. Schmitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg ist wieder zweistellig. Das teilte das Landesgesundheitsamt am Mittwochabend mit.

Stuttgart - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt weiter an. Sie lag am Mittwoch (Stand: 16.00 Uhr) bei 10,4 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Landesgesundheitsamt am Abend mitteilte. Damit liegt sie wieder im zweistelligen Bereich. Am Dienstag lag der Wert bei 9,6. Unter den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg ist die Inzidenz mit 25,2 in Ulm am höchsten.

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Südwesten seit Beginn der Pandemie stieg um 272 auf 503 512, wie die Behörde mitteilte. 10 360 Menschen sind inzwischen an einer Infektion mit dem Coronavirus oder im Zusammenhang damit gestorben - am Mittwoch wurden sechs neue Todesfälle gemeldet. Als genesen gelten geschätzt 490 915 Menschen (plus 143).