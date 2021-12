1 Die Zahl der Neuinfektionen in Baden-Württemberg ist leicht gesunken (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Das Corona-Infektionsgeschehen geht auch in Baden-Württemberg leicht zurück. Ein Überblick zu den Zahlen.















Stuttgart - Das Corona-Infektionsgeschehen in Baden-Württemberg geht weiter leicht zurück. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche lag am Dienstag (Stand: 16.00 Uhr) bei 306,7, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte der Wert noch bei 328,9 gelegen.

Die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen ging um 11 auf 583 zurück. Auch die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in eine Klinik kamen, sank leicht. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nahm um 0,2 auf den Wert von 4,4 ab. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist in der Regel höher als in der Inzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor.

Im Vergleich zum Vortag verzeichnete die Behörde 6489 neue Infektionen und 57 weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 980 942 Menschen nachweislich angesteckt. Die Zahl der verzeichneten Todesfälle stieg auf 12 677.