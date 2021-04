1 Die indische Coronamutation ist in zwei Fällen auch in Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Foto: Lichtgut/Piechowski

Erstmals ist die indische Variante des Coronavirus (B 1.617) in Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Sie gilt als besonders ansteckend.

Stuttgart - In Baden-Württemberg sind zwei Coronainfektionen mit der indischen Virusvariante B 1.617 nachgewiesen worden. Das schreibt das Landesgesundheitsamt in seinem Corona-Lagebericht vom Mittwoch.

Die Mutation löst weltweit Sorge aus. In Indien steigen die Corona-Infektionszahlen rasant – mutmaßlich wegen der neuen Variante. Es gebe „Hinweise, dass diese Mutationen die Übertragbarkeit der Varianten erhöhen“, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem am Mittwoch aktualisierten Bericht zu Virusvarianten in Deutschland.

Der Anteil ist gering – noch

Zwar ist der Anteil der indischen Mutante in Deutschland noch sehr gering. Sie wird derzeit schwerpunktmäßig in Indien nachgewiesen, in Europa ist besonders Großbritannien betroffen. Beim RKI sind laut dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht bislang 22 Nachweise von Infektionen mit der indischen Virusvariante eingegangen, gegenüber vielen Tausend Nachweisen anderer Mutanten – insbesondere der britischen. Allerdings hat das RKI kein vollständiges Bild über die absolute Zahl der Infektionen mit den neuen Virusvarianten.

Zumindest die britische Virusvariante B 1.117 hat die Entwicklung der Pandemie in Deutschland massiv beeinflusst. Sie ist ansteckender als der Wildtyp und wird laut RKI mittlerweile bei neun von zehn Coronainfektionen nachgewiesen. In Baden-Württemberg, wo alle positiven Coronaproben auf die Virusvarianten untersucht werden, lag der Anteil vergangene Woche sogar bei 95 Prozent. Die Variante hat die aktuelle dritte Infektionswelle in Deutschland massiv befeuert.

