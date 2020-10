Coronakrise im Kreis Esslingen Tote im Pflegeheim: Plötzlich wird es dunkel

In seinem Kommentar zu dem Corona-Ausbruch in einem Esslinger Pflegeheim schreibt Johannes M. Fischer: An dieser Stelle müsste im Grunde genommen auch der Kommentar abbrechen, denn Tod und Unheil lassen sich weder bewerten noch interpretieren. Plötzlich wird es dunkel, sehr dunkel.