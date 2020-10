1 Im Südwesten gibt es derzeit noch keinen Engpass bei den Intensivbetten. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in Baden-Württemberg. Bei den Intensivbetten sind derzeit noch knapp 900 Plätze unbelegt. Dazu gibt es auch noch eine Reserve.

Stuttgart - In Baden-Württemberg sind derzeit (Stand: 9. Oktober, 11:00 Uhr) 2326 von 3221 verfügbaren Intensivbetten belegt. Zudem besteht eine Notfallreserve von 1528 zusätzlich aufstellbaren Intensivbetten bereit, die innerhalb von sieben Tagen verfügbar wäre. Dies geht aus Daten des sogenannten Intensivregisters hervor, auf das sich das baden-württembergische Sozial- und das Innenministerium bei der Steuerung der Corona-Lage im Land berufen. Aufgrund einer Erkrankung an Covid-19 werden im Südwesten derzeit 66 Menschen auf Intensivstationen behandelt, 31 davon müssen beatmet werden.

Alle Krankenhäuser mit Intensivbetten in Deutschland übermitteln über die Datenbank der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) ihre Kapazitäten in Echtzeit. Durch eine Verordnung des Bundes ist dies für die Einrichtungen verpflichtend. In einem „Resource-Board“ verfügen das Sozial- und Innenministerium des Landes zudem über Daten zu außerhalb von Betten verfügbaren Beatmungsgeräten, etwa in Rettungsfahrzeugen oder auf Gängen in Krankenhäusern. Außerdem sind darin alle Beatmungskapazitäten außerhalb der Intensivbetreuung der Krankenhäuser aufgeführt, wie eine Sprecherin der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft sagte.