Fahrerflucht in Baltmannsweiler Alkoholisierte Fahrerin fährt gegen Wagen und flüchtet

Eine 52-Jährige hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) verursacht und ist anschließend einfach davongefahren. Die Beamten trafen sie kurze Zeit später in ihrem Haus an – mit über drei Promille.