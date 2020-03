Corona-Infektionen in Baden-Württemberg – der aktuelle Stand

1 In diesem Beitrag veröffentlichen wir die Zahl der Corona-Fälle in Baden-Württemberg. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Zahl der amtlich bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu. Bis Freitagabend kamen mehr als 800 Fälle neu dazu.

Stuttgart - Die Infektionen mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg steigen mit zunehmendem Tempo. Im Laufe des Freitags stieg die Zahl der vom Sozialministerium berichteten Fälle um mehr als 800 – das ist mehr als am Vortag mit rund 700 bestätigten Neuinfektionen. Die Zahl der tatsächlich Infizierten liegt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit höher, weil die hier berichteten Zahlen stets erst mit Verzögerung aus den örtlichen Gesundheitsämtern in Stuttgart ankommen. Die Zahl der vom Ministerium gemeldeten Todesfälle stieg bis zum Freitagabend auf 17.

In diesem täglich aktualisierten Beitrag berichten wir den aktuellen Stand zur Ausbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg. Die Karte visualisiert die Infektionen je 100.000 Einwohner, um die Daten besser vergleichen zu können.

Das Sozialministerium trägt die Zahlen der bestätigten Corona-Fälle von den örtlichen Gesundheitsämtern zusammen. Daher kann es kurzzeitig zu einer auch deutlichen Abweichung kommen, wie das Ministerium betont. Die Daten des Ministeriums sind zuletzt am Donnerstagabend aktualisiert worden. Sie erfassen beispielsweise nicht die Effekte einer möglicherweise unterschiedlich hohen Dichte an Testeinrichtungen oder die Neigung der Bevölkerung in den Kreisen, sich testen zu lassen.

Das folgende Diagramm zeigt die gleichen Daten, sortiert nach der Anzahl der absoluten Corona-Fälle in den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg:

Wir aktualisieren diesen Beitrag fortlaufend um die neuesten Zahlen. Aktueller Stand: Freitag, 20. März, 18.30 Uhr.