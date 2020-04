1 Alles abgesperrt und Kontaktverbot – deshalb sinkt die Ansteckungsrate. Hier ein Eindruck von der Uferpromenade in Friedrichshafen. Foto: dpa/Felix Kästle

Die Reproduktionszahl beim Coronavirus – also die Ansteckungsrate – ist in Baden-Württemberg niedriger als im Bundesschnitt. Das ergeben neue Zahlen des Landesgesundheitsamts.

Stuttgart - Die Reproduktionszahl wurde in der zurückliegenden Woche wurde von der Politik und dem Robert-Koch-Institut (RKI) als derzeit wichtigstes Maß zur Einschätzung der weiteren Entwicklung genannt. Laut aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamts liegt dieser Wert für Baden-Württemberg unter dem Bundesschnitt.

Für den Bund wurde am Freitag zum Stand 13. April eine Reproduktionszahl von 0,7 angegeben. In Baden-Württemberg liegt sie für denselben Tag mit 0,6 leicht darunter. Der Unterschied mag gering erscheinen, aber übersetzt heißt eine Reproduktionszahl von 0,6: aktuell stecken zehn Infizierte sechs weitere Personen an. Bei einer Reproduktionszahl von 1 bliebe die Zahl der Infizierten konstant. Ein Wert von 1,3 würde das deutsche Gesundheitswesen rasch an die Belastungsgrenze bringen, sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Ansteckungsrate im Bund steigt wieder leicht

Diese „Ansteckungsrate“ kann nur errechnet werden, und auch das nicht tagesaktuell – unter anderem wegen Verzögerungen bei der Meldung neuer Infektionen. Deshalb verwendet das Robert-Koch-Institut ein Modell, um die Reproduktionszahl zumindest mit nur drei Tagen Verzögerung angeben zu können, das RKI nennt das „Nowcasting“. Die detaillierte Formel zur Berechnung ist dort allerdings nicht nachzulesen.

Weil die Reproduktionszahl nur geschätzt wird, geben das Robert-Koch-Institut und das Landesgesundheitsamt einen Unsicherheitsbereich an. Dieses sogenannte Konfidenzintervall, innerhalb dessen sich die Reproduktionszahl mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit bewegt, liegt für Stand 13. April zwischen 0,6 und 0,8 im Bund und zwischen 0,5 und 0,8 in Baden-Württemberg. In seinem aktuellen Situationsbericht mit Datenstand 18. April schreibt das Robert-Koch-Institut, dass die Reproduktionszahl im Bund leicht gestiegen sei – auf nun 0,8 (Unsicherheitsbereich 0,7 bis 1,0).