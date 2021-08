1 Im Südwesten steigen die Corona-Zahlen weiter an. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten steigt weiter. Am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt in Stuttgart einen Wert von 76,3.

Stuttgart - Das Corona-Infektionsgeschehen im Südwesten nimmt weiter zu. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche ist am Samstag (Stand: 16.00 Uhr) auf 76,3 gestiegen, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Am Vortag hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 71,8 gelegen.

Heilbronn mit höchster Inzidenz

Die höchste Inzidenz hat der Stadtkreis Heilbronn mit 140,6. Das landesweit geringste Infektionsgeschehen herrscht derzeit im Kreis Emmendingen mit einer Inzidenz von 37,9. Die Inzidenzwerte sind inzwischen nicht mehr so relevant für politische Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Der Anstieg macht aber deutlich, dass sich die Lage wieder verschärft.

Die Behörde verzeichnete 1436 neue Infektionen und 2 neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus. Damit haben sich mittlerweile 525 317 Menschen in Baden-Württemberg nachweislich mit dem Virus infiziert, 10 469 Todesfälle stehen im Zusammenhang damit.