Baden-Württemberg will an Maskenpflicht festhalten

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll in Baden-Württemberg nicht abgeschafft werden.

In den Bussen und Bahnen müssen Reisende in Baden-Württemberg wohl weiter Maske tragen. Gesundheitsminister Manne Lucha hat sich im SWR dazu geäußert.















Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll nach den Worten von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) vorerst beibehalten werden. „Wir wollen diese Maskenpflicht weiterführen(...)“, sagte Lucha am Montag in der Sendung SWR Aktuell des Südwestrundfunks.

Lucha äußerte sich vor einer digitalen Konferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Nachmittag (16.00 Uhr). Dabei soll es auch um die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gehen.

Einige Länder wollen Pflicht abschaffen

Zuletzt hatte es unter den Verkehrsministern zur Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) keine einheitliche Linie gegeben. Einige Länder wollten die Pflicht bereits zum 1. Januar abschaffen, andere angesichts der weiter angespannten Lage in der Pandemie erst nach dem Winter, hieß es nach der Verkehrsministerkonferenz am vergangenen Dienstag.