1 Angaben des Esslinger Landratsamtes zufolge bekommen bald die ersten Impflinge ihre zweite Dosis. Foto: Ines Rudel

Wie läuft das Impfen im Kreis Esslingen? Das hat die Sprecherin des Landratsamtes unserer Zeitung berichtet. Demnach ist der Impfstoffmangel immer noch der Faktor, der das Impfen ausbremst.

Kreis Esslingen - Jeweils 1000 Menschen haben in den beiden Impfzentren (KIZ) im Kreis Esslingen – an der Messe Stuttgart und in der Zeppelinstraße 112 in Esslingen – in der ersten Woche seit dem Impfstart ihre erste Spritze gegen das Coronavirus bekommen. Das hat die Sprecherin des Landratsamtes, Andrea Wangner, mitgeteilt. Mitgezählt werden auch jene Dosen, die die mobilen Impfteams verabreichen, die an den Impfzentren ansässig sind. Jeweils etwa 300 der 1000 Impfungen entfielen den Angaben des Landratsamts zufolge auf die mobilen Teams.

Nach dem Beginn des Impfens am 22. Januar herrscht im Kreis, wie allerorten, immer noch Impfstoffknappheit. Neue Impftermine seien binnen Minuten ausgebucht, berichtet Wangner. Sie erinnert jedoch daran, dass man sich nach wie vor auch in den Zentralen Impfzentren – zum Beispiel in Stuttgart – impfen lassen kann.

Zweite Runde geht bald los

Obwohl mittlerweile drei Corona-Impfstoffe für eine Nutzung in der EU zugelassen sind, wird im Kreis Esslingen derzeit nur der Vakzin der Firmen Biontech und Pfizer verwendet. Das liege vor allem daran, dass für beide Dosen der gleiche Impfstoff verwendet werden muss. Und die zweite Runde soll bald beginnen: Es ist geplant, dass es am 12. Februar losgeht. Dann ist der Impfstart genau drei Wochen her. Bei der Gewichtung der am höchsten priorisierten Gruppe halte man sich an die Vorgaben des Bundes. So würden zu etwa 80 Prozent über 80-Jährige geimpft und zu 20 Prozent Menschen aus medizinischen Berufen. Im Rahmen der Impfverordnung schaue man dabei aber, dass das medizinische Personal nicht zu kurz komme. „Es ist sehr wichtig, dass diese schnell einen Schutz bekommen“, sagt Wangner.

Auch in den Alten- und Pflegeheimen des Kreises gehe die Impfaktion gut voran, heißt es aus dem Landratsamt. Mittlerweile hätten die mobilen Impfteams so gut wie alle Heime besucht. Auch hier könne in Kürze die zweite Runde beginnen.

Einen Impftermin kann man über die Rufnummer 116117 oder die Internetseite https://www.impfterminservice.de buchen. Die Impfzentren selbst bearbeiten keine Terminanfragen.