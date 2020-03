3 Seit Donnerstag zu: die Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen. Foto: Roberto Bulgrin

Zwei positiv auf das Corona-Virus getestete Schüler haben zu drei Schulschließungen auf den Fildern geführt. Betroffen sind die Riegelhof-Schule in Nellingen sowie die Friedrich-Schiller- und die Mozartschule in Neuhausen.

Kreis Esslingen - Seit Mittwochnachmittag hat die Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus auch im Kreis Esslingen mit der Riegelhofschule in Nellingen die erste Schule im Landkreis Esslingen in eine 14-tägige Zwangspause gezwungen. Seit Donnerstagvormittag sind auch die Friedrich-Schiller- und die Mozartschule in Neuhausen bis einschließlich 20. März geschlossen.