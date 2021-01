15 Foto: Ines Rudel

An der Messe Stuttgart und in der Zeppelinstraße in Oberesslingen haben die Kreisimpfzentren ihre Türen geöffnet. Nur Personen mit einem Termin können zu den Zentren kommen.

Kreis Esslingen - Die Türen zur Halle 9 an der Messe Stuttgart öffnen sich automatisch. An diesem Morgen um 10 Uhr haben sie sich zum allerersten Mal für Besucher geöffnet, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Es herrscht eine ruhige, entspannte Stimmung in der Halle, in der sonst Aussteller ihre Produkte präsentieren. „Möchten Sie sich die Hände desinfizieren?“, fragt eine Malteser-Mitarbeiterin am Empfang.