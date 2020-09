9 Die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes Patrick Kühbauch, Julia Emmert, Isabelle Schrubbe und Christian Knapp sind aufgrund der Corona-Pandemie mit Schutzausrüstung ausgestattet (von links). . Foto: Ines Rudel

Die Sanitäter des DRK Esslingen-Nürtingen arbeiten in der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen.

Kreis Esslingen - Eingepackt in Schutzanzug, Brille, Haube, Handschuhe und Maske steigen Notfallsanitäterin Isabelle Schrubbe und die Rettungssanitäter Julia Emmert und Patrick Kühbauch aus dem Krankenwagen. Ein ungewöhnlicher Anblick, denn eigentlich tragen sie bei ihren Einsätzen nur Handschuhe. In Zeiten der Corona-Pandemie ist jedoch nichts mehr gewöhnlich. Diese Schutzausrüstung gehört seit einigen Monaten zum Alltag. Immer dann, wenn ein Patient Symptome aufweist oder eine bestätigte Corona-Infektion hat, schlüpfen die Retter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in die Schutzausrüstung.