1 Die infizierte Person soll sich im Themenbereich Holland aufgehalten haben. Foto: imago images/Petra Schneider-Schmelzer

Eine mit dem Coronavirus infizierte Person hat den Europa-Park in Rust besucht. Das Gesundheitsamt und der Vergnügungspark informieren darüber, wann und wo sich die Person aufgehalten hat.

Offenburg - Eine an Covid-19 erkrankte Person hat am Montag, 10. August, den Europa-Park besucht. Das Gesundheitsamt Ortenaukreis und der Erlebnis-Park in Rust informieren in einer Mitteilung, dass der Besucher vermutlich ansteckend war.

Die Person sei auf dem Gelände zwischen 9.30 und 16 Uhr unterwegs gewesen. Außerdem soll die infizierte Person zwischen 13 und 13.30 Uhr im Restaurant Bamboe Baai im Themenbereich Holland gegessen haben. Die Hygienevorschriften, die aufgrund der Corona-Pandemie in Restaurants gelten, seien eingehalten worden. Enge Kontaktpersonen seien durch das Gesundheitsamt bereits kontaktiert worden. Zuvor wurde das Gesundheitsamt im Ortenaukreis vom Landkreis Esslingen über den Covid-19-Fall in Kenntnis gesetzt.

Besucher per Mail informiert

Die Besucher des Parks, die online ein Ticket für den Montag erworben haben, wurden per Mail benachrichtigt. Sie sollen bei sich auf mögliche Symptome achten und gegebenenfalls an ihren Hausarzt wenden. „Die Besucherzahl von nahezu 15.000 Menschen pro Tag macht es für die Behörden unmöglich, jede Person einzeln telefonisch zu kontaktieren. Daher fiel die Entscheidung auf die Kontaktaufnahme per Mail“, sagt Reinhard Kirr vom Dezernent für Sicherheit, Ordnung und Gesundheit des Ortenaukreises.

Im Video: Corona-Test am Flughafen: So laufen die Tests für Urlauber ab

Die Infektionsgefahr für Gäste und Mitarbeiter des Europa-Parks sei laut Gesundheitsamt an diesem Tag sehr gering. „Der Europa-Park hat sein Hygienekonzept mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Zudem ist bei den meisten Gästen davon auszugehen, dass überhaupt kein Kontakt stattgefunden hat“, so Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamtes beim Landratsamt Ortenaukreis.

Es wird zur Vorsicht geraten

Dennoch wird zur Vorsicht geraten: Alle Besucher, die sich an diesem Tag im angegebenen Zeitraum im Europa-Park befunden haben, sollen wachsam sein und ihren Gesundheitszustands bis einschließlich 24. August beobachten. Dazu soll der körperliche Kontakt zu anderen Menschen möglichst vermieden werden.

Lesen Sie hier: Kostenlose Corona-Tests fürs Personal an Kitas und Schulen

Die Leiterin des Gesundheitsamtes rät: „Sollte es in diesem Zeitraum zum Auftreten von typischen Krankheitssymptomen für Covid-19 kommen, wie Husten, erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, sollen sich Betroffenen telefonisch an ihre Hausarztpraxis wenden, wo dann ein Test auf Covid-19 erfolgen kann.“ Außerdem teilt das Gesundheitsamt mit, dass Besucher, die an dem Tag im Park waren, regulär zu Arbeit gehen können. Kinder dürften in den Kindergarten gehen.