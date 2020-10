Großbrand einer Lidl-Filiale in Wendlingen Brandursache noch völlig unklar

In Wendlingen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht auf Freitag die Lidl-Filiale in der Taläckerstraße abgebrannt. Der Schaden geht in die Millionen. Die Stadt und der Discounter suchen nun nach einer Interimslösung.