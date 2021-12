1 An der Messe Stuttgart wird im Drive-In-Verfahren bald wieder geimpft. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mit oder ohne Fahrzeug, mit oder ohne Termin: Von Montag, 3. Januar, an wird an der Messe Stuttgart wieder geimpft. Dabei dient der 48-Stunden-Impfmarathon als Vorlage.















Esslingen/Kreis - Mit 8000 geimpften Personen blieb der 48-Stunden-Impfmarathon in der Landesmesse auf den Fildern vom 17. bis 19. Dezember unter seinen Möglichkeiten. Insgesamt wären 20 000 Impfungen möglich gewesen, besonders nachts habe man jedoch einen Sättigungsgrad erreicht, sagte Marc Lippe, Einsatzleiter der Malteser. Dennoch ist die Aktion eine Blaupause für künftige Impfangebote.

Vom Montag, 3. Januar, bis Donnerstag, 6. Januar, wird nun eine weitere Impfaktion in der Landesmesse nach dem gleichen Prinzip stattfinden. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Auffrischungsimpfung bereits nach drei Monaten rechnen die Gesundheitsbehörden mit einer hohen Nachfrage. „Deswegen haben wir kurz entschlossen weitere Impfaktionen geplant“, sagte der Esslinger Landrat Heinz Eininger. Angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante wolle man umsichtig und vorausschauend handeln. Die Impfaktion startet am 3. Dezember um 13 Uhr, an allen vier Tagen wird bis 23 Uhr geimpft. Von Dienstag bis Donnerstag öffnet die Messehalle 9 bereit um 7 Uhr ihre Pforten. Interessierte können über den Parkplatz P30 direkt an die bis zu 24 Impfstationen fahren. ­Impfwillige können während der gesamten Aktion in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben. Eine Impfung ist aber auch ohne Fahrzeug möglich.

Ähnlich sieht es bei der Terminvereinbarung aus: Online können Termine unter www.landkreis-esslingen.de und unter www.malteser-neckar-alb.de/impfen vereinbart werden. Impfwillige können jedoch auch ohne Termin zur Messe kommen. Für die Impfung werden die Krankenkassenkarte, der Personalausweis sowie – wenn vorhanden – der Impfausweis benötigt. Eine Auffrischungsimpfung, auch Booster genannt, ist erst drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung möglich. Zudem muss bei Zweit- und Auffrischungsimpfungen ein Nachweis über erfolgte Impfungen mitgebracht werden. Jugendliche können ab zwölf Jahren geimpft werden, unter 16 Jahren allerdings nur in Begleitung eines Sorgeberechtigten.

Der Landkreis organisiert die Drive-in-Ak­tion zusammen mit den Kreisverbänden des Roten Kreuzes, den Maltesern Neckar-Alb, der Johanniter-Unfallhilfe, den freiwilligen Feuerwehren sowie dem Technischen Hilfswerk. Zudem besteht eine Kooperation mit der Messe Stuttgart. Für die Aktion werden noch Helfer gesucht. Interessierte melden sich auf www.malteser-neckar-alb.de/impfen.

„Die Mitglieder unserer DRK Kreisverbände im Landkreis Esslingen stehen bereit, um die wichtigen Impfaktionen des Landkreises nach vollen Kräften zu unterstützen. Im Schulterschluss mit allen anderen Hilfsorganisationen des Landkreises wird uns das gelingen“, sagt Simon Blessing, der DRK-Präsident im Kreisverband Nürtingen-Kirchheim. „Nach der Verkürzung der Zeit bis zur Auffrischungsimpfung auf nur noch drei Monate gilt es für uns natürlich zu handeln“, sagt Marc Lippe, der Bezirksgeschäftsführer der Malteser Neckar-Alb.

Auch in Esslingen stehen mehrere Impfangebote zur Verfügung: Im ehemaligen Hotel Park Consul in der Grabbrunnenstraße können sich Impfwillige nach einer kurzen Pause zum Jahreswechsel ab dem 2. Januar wieder impfen lassen. Weitere Informationen und die genauen Termine gibt es unter www.esslingen.de/start/ ­buergerservice/impfen.html.

