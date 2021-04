1 Der Tuttlinger Landrat Stefan Bär informiert wöchentlich per Videokonferenz die Presse über die neuen Coronazahlen in seinem Kreis. Screenshot: STN/Felix Kästle

Im Januar hat eine Hüttenfeier von 15 Wanderern im Donautal landesweit für Aufsehen und Kopfschütteln gesorgt. Jetzt steht die Höhe der Bußgelder für die Teilnehmer fest.

Tuttlingen - Wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung werden 15 Teilnehmer an einer Wanderung durch das Donautal nun vom Tuttlinger Landratsamt zur Kasse gebeten. Die Bußgelder betrügen bis zu 362 Euro pro Person, sagte der Landrat Stefan Bär (parteilos) am Donnerstagabend. Die meisten müssten 262 Euro bezahlen. Das geringste Bußgeld liege bei 150 Euro. Dabei habe man die Mitwirkung an der Aufklärung des Vorgangs honoriert, sagte Bär.

Geahndet würden damit mehrere Verstöße gegen die Coronaverordnung, unter anderem gegen die damals geltende Ausgangssperre, das Ansammlungsverbot und das Alkoholverbot. Die Wanderer, die nach damaligen Angaben aus zehn verschiedenen Haushalten stammten, hatten sich im Januar getroffen, um bei Mühlheim durch das verschneite Donautal zu laufen. Am Ende kehrten sie in eine Schutzhütte ein, wo offenbar ohne Abstand und Masken gevespert wurde. Dabei sollen sich mehrere Teilnehmer mit dem Coronavirus angesteckt haben. In der Folge schnellten die Infektionszahlen im Kreis nach oben.

Doch kein Fall für den Staatsanwalt

Der Fall sorgte landesweit für Kopfschütteln. Landrat Bär, der damals in seinem Kreis ohnehin mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen hatte, drohte damit, strafrechtlich gegen die Wanderer vorzugehen. Die Polizei stellte ihre Ermittlungen später allerdings ein. Auch Bär räumte jetzt ein, dass „Straftatbestände nicht nachgewiesen werden konnten“. So hätte sich insbesondere der Vorwurf gegen einen Teilnehmer, nach der Wanderung gegen eine Quarantäneanordnung verstoßen zu haben, nicht erhärtet. Ihm war vorgeworfen worden, an seiner Arbeitsstelle aufgetaucht zu sein und dort weitere Ansteckungen ausgelöst zu haben. Doch dies habe sich letztlich nicht nachwiesen lassen, räumte Bär ein.

Noch seien die Bußgeldbescheide nicht rechtskräftig. Neun Betroffene, die sich durch einen Anwalt vertreten lassen, hätten bereits Beschwerde eingelegt, Fristende sei am 26. April. „Die Einsprüche gehen dann zum Amtsgericht“, sagte Bär.