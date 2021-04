1 Die Zahl der Covid-Patienten steigt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Zahl der stationären Covid-19-Patienten in den Stuttgarter Krankenhäusern wächst weiter. Die Kliniken reagieren darauf und verlegenmehr Personal in den Covid-Bereich.

Stuttgart - In den Stuttgarter Krankenhäusern steigt die Zahl der Covid-Patienten weiter. „Es passiert, was man vermutet hat“, sagt Mark Dominik Alscher, der medizinische Geschäftsführer des Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK). Dort werden mit der Schillerhöhe derzeit 53 Covid-Patienten stationär versorgt, drei mehr als in der Vorwoche, Anfang dieser Woche waren es aber auch schon 66 Patienten. Im RBK liegen 14 Patienten auf der Intensivstation, neun werden beatmet, drei sind an die künstliche Lunge angeschlossen.

Man sei dabei, aufgrund der Lage umzustrukturieren, so Alscher. Dazu sei man vom Landessozialministerium auch aufgefordert worden. „Wir verlegen Personal in den Covid-Bereich.“ Zwei von zwölf OPs seien geschlossen. Ambulante und stationäre Eingriffe und Behandlungen, „die nicht dringend und zeitnah gemacht werden müssen“, würden „teilweise verschoben“. Alscher befürchtet, „dass es in ein bis zwei Wochen noch mal heftig wird“.

Kritische Verläufe jüngerer Patienten

Auch im Klinikum der Stadt ist die Zahl der Covid-Patienten weiter „auf hohem Niveau“ und habe sich „nach 50 Patienten vergangene Woche auf inzwischen 60 erhöht“, sagt Jan Steffen Jürgensen, der medizinische Vorstand. Derzeit werden 20 Patienten intensivmedizinisch versorgt (Anfang der Wochen waren es 24), von denen 19 beatmet werden müssen. Kritisch seien insbesondere „schwere Verläufe vor allem jüngerer Patienten Anfang 50“, erklärt Jürgensen. Zwei sind an die künstliche Lunge angeschlossen. Seit mehreren Wochen werde ein Aufwachraum als erweiterte Intensivstation genutzt, so Jürgensen, „was zur Absage einiger ambulanter Eingriffe geführt hat“.

Im Marienhospital werden derzeit 36 Patienten mit Covid-19 behandelt, zehn seien intensivpflichtig, acht müssten beatmet werden, sagt Tobias Willfang. Vor einer Woche seien es 17 gewesen, sechs auf der Intensivstation. Operationen habe man keine abgesagt, die Anzahl der planbaren aber reduziert. Auch im Marienhospital schätzt man die Lage „als zunehmend angespannt ein“, so Willfang.