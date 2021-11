4 Noch ist der Marktplatz leer: Demnächst werden die Buden des Weihnachtsmarkts aufgebaut. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt findet statt und wird am Mittwoch, 24. November, beginnen. Die Auflagen sind strenger als vom Land gefordert. Was gilt nun?















Stuttgart - Jetzt wird es ein Rennen gegen die Zeit. Am Mittwoch, 24. November, am frühen Abend soll der Stuttgarter Weihnachtsmarkt beginnen. Bis dahin muss die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart einen neuen Belegungsplan austüfteln. Denn anders als geplant werden nun der Karlsplatz, der Marktplatz, der Schillerplatz und Teile der Königstraße eingezäunt. Und den Besuchern reicht nicht nur der Status genesen oder geimpft, sie müssen einen tagesaktuellen Schnelltest von einer Teststation vorweisen. Zudem gilt eine Maskenpflicht. Diesen Kompromiss haben die Beteiligten nach einem zähen Ringen getroffen.

Schwierige Entscheidung

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper sagte am Donnerstag: „Wir standen vor einer extrem schweren Entscheidung.“ Nach einem internen Abstimmungsprozess mit den Gesundheitsbehörden und den Fraktionen des Gemeinderats werde man den Weihnachtsmarkt ausrichten. Auch weil man den Menschen, die sich haben impfen lassen, nicht wieder alles versagen könne. Zudem finde der Weihnachtsmarkt im Freien statt. Und gleichzeitig seien die Restaurants und Bars offen, da dürfe man ohne Maske sitzen.

Strenge Auflagen

Um den Markt so sicher wie möglich zu machen, übererfülle man die Vorgaben der Coronaverordnung des Landes. „Auf keinem anderen Weihnachtsmarkt im Land gibt es so strenge Auflagen“, sagte Nopper. Gefordert ist nur 2 G, also geimpft und genesen. Das 2 G plus Test stellt die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart nun vor eine „große Herausforderung“, sagte Geschäftsführer Andreas Kroll. Rund um den Weihnachtsmarkt soll es mindestens drei Teststationen geben. Mit dem Test und dem Nachweis bekommt man an einem von neun Ständen oder bei der Touristinformation i-Punkt einen Bändel. Damit darf man die abgesperrten Bereiche betreten. Dort sind die Gastrostände. Andere Stände werden entlang der Verkehrswege aufgebaut. Um dort etwas zu kaufen, braucht es keinen Nachweis.

Weniger Stände

Normalerweise gibt es 280 Stände. So viele waren auch ausgeschrieben. Stand jetzt werden 190 Stände aufgebaut. 90 Beschicker wollten ohnehin nicht kommen, weil sie kein Personal gefunden oder Waren nicht bekommen haben. Kroll: „Wir haben sonst auch immer Absagen, aber da besetzen wir nach. Das haben wir dieses Jahr nicht getan.“ So wird es auf dem Marktplatz statt der üblichen sechs Reihen an Buden nur vier Reihen geben. Geschlossen wird um 20 Uhr statt wie früher um 21 Uhr oder am Wochenende um 22 Uhr. Es wird keine feierliche Eröffnung geben und keine Konzerte im Alten Schloss.

Nicht dabei ist auch der Traditionsstand des gemeinnützigen Vereins Weihnachtsmann & Co. Man schätze die Gefährdung für die Gesundheit von Auszubildenden, Mitarbeitern und Gästen am Stand als sehr hoch ein, erklärte der Vorsitzende Thomas Zell. „Es ist eine nicht zu verantwortende Erhöhung des Infektionsrisikos und darüber hinaus auch das falsche Signal an diejenigen, die in den Kliniken an ihrer Belastungsgrenze arbeiten.“

Was sagen die Beschicker?

Am Nachmittag informierte Andreas Kroll die Beschicker. Zwei Stunden dauerte die Versammlung in der Porsche-Arena. „Es ist eine praktikable Lösung, um alle zufriedenzustellen“, sagt Schaustellervertreter Mark Roschmann, „wir sind froh, dass es so geht.“ Er glaubt nicht, dass noch Beschicker abspringen. „Wir sind dankbar, dass wir endlich wieder arbeiten dürfen“, sagt er, und selbst wenn man jetzt nicht viel Geld verdiene, werde man solidarisch sein. Der Entscheidung vorausgegangen waren hektische Beratungen im Rathaus. Am Morgen hatte zunächst die Verwaltungsspitze ihre Position abgestimmt, bevor um 11 Uhr in einer Videoschalte die Vorsitzenden und Sprecher der Gemeinderatsfraktionen informiert worden waren. Erneut gab es Widerspruch aus der Runde, erst recht, nachdem der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt, und der medizinische Direktor des Klinikums, Jan-Steffen Jürgensen, für die kommenden Wochen einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen sowie der Hospitalisierungsraten prophezeit hatten. Doch nach Informationen unserer Redaktion konnten sich weder Ehehalt noch Jürgensen zu einer klaren Empfehlung für oder gegen die Veranstaltung durchringen, obgleich ihre Skepsis nicht zu überhören gewesen sei.

SPD gegen Weihnachtsmarkt

Anders die SPD, das Linksbündnis und die Puls-Fraktionsgemeinschaft. SPD-Fraktionschef Martin Körner sagte, er halte die Entscheidung für falsch. Körner wies darauf hin, dass das Gesundheitsamt am Mittwoch appelliert habe, erneut soziale Kontakte zu reduzieren: „Das passt nicht zusammen.“ Hannes Rockenbauch, Sprecher des Linksbündnisses, sprach sich für die Absage aus: „Selbst wenn man den Markt nun unter strengsten Auflagen durchführt, hat das mit einem Weihnachtsmarkt nichts mehr zu tun.“ FDP-Fraktionschef Matthias Oechsner machte seine „persönlichen“ Bedenken öffentlich: „Ich würde es anders bewerten als die Verantwortlichen. Aber man kann in einer Gesamtabwägung natürlich zu einer anderen Auffassung gelangen.“

Auch Glanzlichter beginnen

CDU-Fraktionschef Alexander Kotz sagte: „Wir halten die Durchführung in der Gesamtschau und mit dem angekündigten verschärften Sicherheits- und Hygienekonzept für vertretbar.“ Freie Wähler und AfD signalisierten ebenfalls Unterstützung. Die Grünen, auf deren Vorschlag die 2-G-plus-Regel und die zeitliche Begrenzung bis 20 Uhr zurückgeht, betonten, lückenlose Kontrollen der Auflagen seien Voraussetzung dafür, dass der Markt stattfinden könne.

Auch wenn der Weihnachtsmarkt nun am 24. November beginnt – ob die Buden wie geplant bis zum 30. Dezember geöffnet bleiben, dahinter steht ein Fragezeichen. Ehehalt kündigte an, die Situation genau beobachten zu wollen. Die Landesregierung ließ wissen, man habe das Instrumentarium, entsprechend zu reagieren: Öffentliche Veranstaltungen könnten abgebrochen werden, falls die Coronalage völlig aus dem Ruder laufe, so Regierungssprecher Arne Braun auf Anfrage. Doch nun gilt erst einmal: Am Mittwoch werden der Weihnachtsmarkt und die Glanzlichter auf dem Schlossplatz eröffnet.