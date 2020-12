1 Bundeskanzlerin Merkel mit Ministerpräsident Markus Söder, Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Berlins Bürgermeister Michael Müller auf dem Weg zur Pressekonferenz. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Deutschland nach dem Frühjahr jetzt erneut in einen harten Lockdown. Darauf haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten geeinigt.

Berlin - Bund und Länder haben sich auf einen harten Lockdown ab Mittwoch geeinigt. Der Einzelhandel werde mit Ausnahme von Lebensmitteln und weiteren Waren des dringenden Bedarfs geschlossen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag nach Beratungen mit den Länderregierungschefs. Die Kontakte sollen mit Ausnahme der Zeit vom 24. bis 26. Dezember wie bisher auf maximal fünf Personen aus zwei Hausständen reduziert bleiben.

Für den 24. bis 26. Dezember können über den eigenen Hausstand hinaus noch vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis eingeladen werden. Für Silvester und Neujahr gebe es keine Sonderregeln, sagte Merkel.

Pflichttests in Alten- und Pflegeheimen

Der Verkauf von Feuerwerk wird verboten. Auch Friseure und andere Dienstleistungsbetriebe blieben geschlossen. An Schulen und Kitas sollen die Kontakte deutlich eingeschränkt werden, die Kinder sollten wann immer möglich zu Hause betreut werden.

In den besonders vom Coronavirus betroffenen Alten- und Pflegeheimen werden nun Pflichttests eingeführt. „Mehrmals pro Woche“ sollten die Tests stattfinden, sagte Merkel nach dem Corona-Gipfel mit den Ministerpräsidenten.

Berliner Bürgermeister appelliert eindringlich an die Bürger

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat eindringlich an die Bürger appelliert, Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. Dies betreffe auch Lebensbereiche, in denen es bislang keine „besonderen Auffälligkeiten“ beim Infektionsgeschehen gegeben habe - etwa die Schulen oder den Handwerkerbereich, sagte Müller am Sonntag nach dem Bund-Länder-Spitzentreffen in Berlin. In diesen Bereichen gebe es Kontakte - und über diese Kontakte könne es neue Infektionen geben.

Beim Infektionsschutz seien „viele Dinge möglich“, sagte der Bürgermeister. „Letztlich bleibt der Maßstab der Gesundheitsschutz.“ Jeder solle „sich nun selbst prüfen“, wie Kontakte am besten reduziert werden können.