Warum China mit „Null Covid“ am Wendepunkt steht

Coronapandemie in China

1 Eine Frau in Peking lässt sich testen. Foto: dpa/Ng Han Guan

Die hohen Corona-Zahlen zwingen Peking zu einer folgenreichen Entscheidung: erneute Lockdowns oder schrittweise Öffnung?















Der Geduldsfaden von Tausenden Wanderarbeitern im südchinesischen Guangzhou ist gerissen: Nach Anbruch der Dunkelheit stürmten die Menschenmassen am Montag gegen die Absperrzäune an, um sich ihren Weg in die Freiheit zu bahnen. Bei ihrer Revolte lieferten sich die Anwohner Rangeleien mit dem überforderten Seuchenschutzpersonal und warfen ein geparktes Polizeiauto um.