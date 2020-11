Coronapandemie in Baden-Württemberg

1 Winfried Kretschmann begründet die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Bund-Länder-Konferenz hat die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie überarbeitet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erläutert die Beschlüsse jedoch erst am Donnerstag im Landtag.

Stuttgart - Die erhoffte Trendwende im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist im November ausgeblieben - deswegen müssen sich die Menschen in Deutschland auf weitere strenge Auflagen einstellen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder haben sich am Mittwochnachmittag auf einen Fahrplan mit Maßnahmen für die Wintermonate geeinigt.

Was die Beschlüsse für Baden-Württemberg bedeuten, und wie die Landesregierung diese einschätzt, dazu gibt Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein Statement ab, das als Livestream übertragen wird. Kretschmann kündigte an, sein Pressestatement am Donnerstag im Landtag zu verkünden.