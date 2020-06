1 Kultusministerin Susanne Eisenmann (hinten rechts) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann stehen den Journalisten Rede und Antwort. Foto: dpa/Marijan Murat

Viele Eltern warten sehnsüchtig darauf, ihre Kinder wieder in die Kitas bringen zu dürfen - trotz Corona. Das Land strebt eine Öffnung bis Ende Juni an. Verfolgen Sie im Liveticker die aktuelle Landespressekonferenz zum Thema.

Stuttgart - Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Coronavirus? Zu dieser Frage haben Unikliniken in Baden-Württemberg wochenlang geforscht - und diese Frage spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Wiedereröffnung von Kitas und Grundschulen im Land. Die grün-schwarze Landesregierung will am Dienstag gemeinsam mit Vertretern der Universitätskliniken in Ulm und Heidelberg die Ergebnisse einer Studie zu Kindern vorstellen.

Für die Studie wurden etwa 5000 Menschen, die keine Symptome hatten, auf das Virus und auf Antikörper getestet, darunter 2500 Kinder unter zehn Jahren und je ein Elternteil. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits vor rund zwei Wochen erste Erkenntnisse der Studie präsentiert: Demnach könne ausgeschlossen werden, dass Kinder besondere Treiber des aktuellen Infektionsgeschehens seien.

Verfolgen Sie die aktuelle Landespressekonferenz im Liveticker.