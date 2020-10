Die Zahlen der Coronavirusinfizierten steigen in Baden-Württemberg. Die Landesregierung verkündet deshalb neue Maßnahmen zur Eindämmung. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

Stuttgart - Baden-Württemberg setzt angesichts steigender Corona-Infektionszahlen erstmals die zweite Stufe im Kampf gegen die Pandemie in Kraft. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) verkündet am Dienstag im Kabinett in Stuttgart den Eintritt in die sogenannte Anstiegsphase.

Verfolgen Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Landespressekonferenz in unserem Liveticker.