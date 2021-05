1 Für das Abitur in der Pandemie hat das Kultusministerium bestimmte Regelungen festgelegt. Foto: dpa/Marijan Murat

In der Abiturvorbereitung gibt es in Pandemiezeiten einige Herausforderungen.

Kreis Esslingen - Die Abiturprüfungen finden in diesem Jahr in Zeiten von hohen Inzidenzwerten statt. Am Dienstag starten die schriftlichen Prüfungen an den allgemeinbildenden Gymnasien, den Gemeinschaftsschulen und den beruflichen Gymnasien für insgesamt etwa 46 300 Prüflinge, so das Kultusministerium. An den gymnasialen Oberstufen der allgemeinbildenden Schulen seien es 29 900 und 16 400 an den beruflichen Gymnasien. Für die Prüflinge an allgemeinbildenden Gymnasien und den Gemeinschaftsschulen endet der Prüfungszeitraum des schriftlichen Abis am 21. Mai. Der Nachtermin ist vom 8. bis 23. Juni. In der Zeit von 12. bis 23. Juli finden die mündlichen Examen statt.