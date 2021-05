1 Foto: Ines Rudel

Im Winter ist die Schwäbische Alb von Ausflüglern überrannt worden. Jetzt geht die Furcht vor einem weiteren Pandemie-Sommer um

Kreis Esslingen - Der Schwäbische Alb Tourismusverband hat für seine Premiumwanderwege am Albtrauf und auf der Hochfläche den Begriff „Hochgehberge“ in die Welt gesetzt. Ihre Botschaft an die gestressten Städter lautet: „Hochgehen, um wieder runterzukommen.“ In gleichem Maß, in dem immer mehr Ausflügler dieser Aufforderung Folge leisten, mehren sich die Stimmen derer, die ihnen von oben am liebsten genervt entgegenrufen würden: „Unten bleiben!“