1 Fünf Patienten liegen mit einer Coronaerkrankung auf der Intensivstation des Klinikums Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Wie ist die Lage in Bezug auf die Coronapandemie in den Kliniken im Kreis Esslingen? Wir haben bei der Medius Klinik und dem Klinikum Esslingen nachgefragt.

Kreis Esslingen - Fünf Patienten liegen aktuell mit einer Coronaerkrankung auf der Intensivstation des Esslinger Klinikums. 18 Coronapatienten seien auf der Isolierstation, sagt Klinikumssprecherin Anja Dietze. Damit werden insgesamt 23 Patienten, die am Coronavirus erkrankt sind, im Klinikum behandelt. Die Lage am Klinikum in der Hirschlandstraße 97 in Esslingen in Bezug auf die Coronapandemie sei seit einigen Wochen stabil. Von einer entspannten Lage könne man aber nicht sprechen. Es sei eine Lage, „die wir gut im Griff haben“, so Dietze. „Wir haben das ständig im Blick.“ Täglich gebe es am Klinikum ein Monitoring. Insgesamt gibt es in Esslingen 21 Betten auf der Intensivstation, so Dietze. Die Betten auf der Intensivstation des Krankenhauses seien nicht leer, sondern mit Intensivpatienten ohne Coronaerkrankung belegt. Das Ganze werde je nach Lage angepasst.

Eine generelle Besuchsmöglichkeit gebe es derzeit nicht. Besucher dürften nur in besonderen Situationen in die Klinik kommen, beispielsweise zu Geburten.

Auch in den Medius Kliniken mit ihren Standorten in Nürtingen, Kirchheim und Ruit gilt wegen der Coronapandemie ein Besuchsverbot. Für die Besucher gebe es wenige Ausnahmefälle, erklärt die Sprecherin der Medius Kliniken, Iris Weichsel. Zum Beispiel gebe es eine Besuchsmöglichkeit, wenn ein Patient im Sterben liegt oder ein Kind geboren wird.

An den drei Standorten der Medius Klinik sei die Lage hinsichtlich der Coronapandemie auf einem „stabilen Niveau“. „Wir passen uns täglich dem Infektionsgeschehen an“, sagt Weichsel. Das Geschehen werde jeden Tag „sorgfältig beobachtet“. Insgesamt gebe es 33 Patienten, die mit einer Coronaviruserkrankung an den drei Klinik-Standorten behandelt werden. 18 Coronapatienten liegen in Kirchheim, sechs in Nürtingen und sieben in Ruit. „Zehn Patienten sind auf der Intensivstation“, sagt Weichsel. Vier von den zehn Patienten müssten beatmet werden.

Insgesamt gibt es an den Klinikstandorten in Nürtingen, Kirchheim und Ruit 38 Betten auf der Intensivstation. 32 seien derzeit belegt. „Das kann sich stündlich ändern“, so Weichsel.