1 Das Alkoholverbot in Esslingen gilt an Heiligabend, Silvester und an Neujahr bis 9 Uhr (Symbolfoto). Foto: dpa/Tobias Hase

Die Verwaltung hat wegen der angespannten Coronalage in Esslingen den Ausschank und den Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Die Regelung gilt an Heiligabend, Silvester und Neujahr.















Link kopiert

Esslingen - Die Stadt Esslingen hat wegen der angespannten Coronalage den Ausschank und Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit verboten. Diese Allgemeinverfügung gilt an Heiligabend, 24. Dezember, und am Silvestertag, 31. Dezember, den ganzen Tag sowie an Neujahr, 1. Januar, bis 9 Uhr. Zudem gilt vom 31. Dezember bis 1. Januar, 9 Uhr, ein Versammlungsverbot.