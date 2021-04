1 Immer mehr Menschen werden nachlässiger im Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz, stellt das Ordnungsamt fest. Foto: Adobe Stock/SYCprod

Die Corona-Inzidenz im Kreis Esslingen bleibt über 100. Weit höher ist der Wert in Esslingen. Mit einer Begründung tun sich die Behörden schwer, es gibt keine Hotspots.

Kreis Esslingen - Im Sonnenschein über die Osterfeiertage hat es wieder viele Menschen nach draußen gezogen. 308 Verstöße gegen die Corona-Auflagen hat die Polizei im Kreis Esslingen von Freitag bis Montag festgestellt – darunter wenige größere, wie zwei aufgelöste Veranstaltungen am Karfreitag und Ostermontag in Esslingen. Ansonsten seien zumindest in der Kreisstadt über Ostern keine besonderen Vorkommnisse in Grünanlagen und auf Kinderspielplätzen zu verzeichnen gewesen, berichtet Roland Karpentier, Pressesprecher der Esslinger Stadtverwaltung.