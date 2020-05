1 Viele Händler haben einen hohen Bestand an jungen Gebrauchten oder Tageszulassungen, eine Prämie ist für Käufer solcher Fahrzeuge bisher nicht vorgesehen. Die Kfz-Innung fordert sie. Foto: dpa/Martin Schutt

Die Autohändler in der Region Stuttgart warten auf die Entscheidung über eine Neuwagenprämie, fordern aber auch eine Prämie für junge Gebrauchtwagen. Doch die Bundesregierung hat das Thema auf Juni vertagt.

Stuttgart - Die Autohändler in der Region Stuttgart hadern nicht nur mit der Coronakrise, sondern auch mit den Ansagen aus Berlin zum Entscheidungstermin über die stark umstrittene Neuwagenprämie. Die Betriebe hätten in den ersten vier Monaten des Jahres einen „Crash“ erlebt, so Innungs-Obermeister Torsten Treiber. Der Rückgang beim Neuwagenverkauf habe im April gegenüber dem Vorjahresmonat in der Region 69 Prozent erreicht, im Gebrauchtwagenhandel lag er bei 46, in Stuttgart bei 67 Prozent. Nun seien die Autohäuser zwar wieder offen, aber die Kunden spekulierten auf Prämien, über die politisch erst im Juni entschieden werden soll – das hemmt die Kauflust.

Kaufanreize hält die Innung für „dringend“, man sehe aber, so Geschäftsführer Christian Reher, „einen Konflikt mit den Herstellern“. Der Handel brauche eine Umstiegsprämie für junge Gebrauchte, nicht nur für Neuwagen, schließlich könne sich laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung nur ein Drittel der Bevölkerung einen Neuwagen leisten.

Bisher keine Klimakomponente

Maßgeblich für die Gewährung von Zuschüssen solle der Nachweis sein, dass das abgegebene Altfahrzeug eine höheren Kohlendioxid-Ausstoß hatte als das gekaufte Fahrzeug. Eine derartige Klimakomponente haben die Ministerpräsidenten der „Autoländer“ Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen in ihrem Vorschlag bisher nicht erwogen. Sie wollen, dass „modernste Verbrenner“ mit den Abgasnormen Euro 6 d temp und 6d mit bis zu 4000 Euro bezuschusst werden.

2570 Neuzulassungen meldet die Zulassungsstelle der Stadt für März 2020, ein Minus von 3233 zum Vorjahr. Besitzumschreibungen gab es 1850. Das war ein Minus von 2162. Wenn ein Neuwagen im Schnitt 30 000 Euro kostet, sind 7000 im März und April nicht verkaufte Neuwagen rund 212 Millionen Euro, die den Autohäusern an Liquidität fehlen. Autos, die davon schon in den Autohäusern stehen, seien meist kreditfinanziert, verursachten also Zinskosten, so die Innung