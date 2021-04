1 Vor zwei Jahren gingen sie beim Lichtenwaldlauf noch gemeinsam auf die Strecke. Diesmal dürfen die Lauffans coronakonform mitmachen. Foto: /Herbert Rudel

Lauffans dürfen bei der Traditionsveranstaltung auf die Strecke – nur nicht gleichzeitig.

Lichtenwald - Armin Storz macht der Blick aus dem Fenster im Moment besonders viel Spaß. „Das Wetter wird in den kommenden Tagen super“, sagt er fröhlich. Das freut ihn nicht nur, weil er ein leidenschaftlicher Läufer ist, sondern auch, weil er als Vorsitzender mit seinem TSV Lichtenwald eine Veranstaltung im wahrsten Sinne am Laufen hat. Der traditionelle Lichtenwaldlauf kann in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal nicht in seiner gewohnten Form stattfinden. Die Läuferinnen und Läufer dürfen trotzdem ihre Schuhe schnüren und auf die Strecke gehen – ganz real, aber nicht gleichzeitig. Gemessen wird virtuell.