1 Eines von 100 Schulkindern in Deutschland hat sich in der vergangenen Woche nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Laci Perenyi/imago

Derzeit stecken sich fünfmal so viele Schüler an wie noch vor einer Woche. Wie drängend ist das Quarantäneproblem?















Stuttgart - Wie schon während der vierten Welle sind die Corona-Infektionszahlen auch infolge der sich ausbreitenden Omikron-Variante derzeit unter Schülern am höchsten. Bundesweit gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Fünf- bis Vierzehnjährige Stand Montag eine Inzidenz von 1029 bestätigten Neuinfektionen je 100 000 Einwohner an. Eines von 100 Kindern in Deutschland hat sich in der zurückliegenden Woche also nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Bei den Über-80-Jährigen beträgt die Inzidenz ein Zehntel (111).