1 In der Zentralbar in Nürtingen wird bereits geimpft, bald sollen Impfwillige auch auf dem Dick-Areal in Esslingen bedient werden. Foto: Ralf Just/Ralf Just

Martin Dahl aus Filderstadt hat umgesattelt: Der Veranstaltungstechniker organisiert nun Impfaktionen im Kreis Esslingen. Im großen Stil lohne sich das, erklärt der Unternehmer.















Esslingen/Kreis - Weil in der Veranstaltungsbranche seit dem Lockdown im März 2020 „nichts mehr los“ war, fand Veranstaltungstechniker und Gastronom Martin Dahl eine andere Beschäftigung: „Ich hatte nach meiner Schulzeit in Esslingen eine medizinische Fachausbildung absolviert. Anfang dieses Jahres bin ich über einen befreundeten Arzt dazu gekommen, in verschiedenen Impfzentren und bei Aktionen mitzuhelfen.“ Mit dem Blick des Veranstaltungstechnikers habe er immer wieder Dinge bemerkt, die besser organisiert werden könnten, erzählt Dahl, dessen Unternehmen Emma Solution in Filderstadt sitzt. Bei dieser Arbeit lernte er auch die Ärztin Esra Trumpf kennen. Im November fassten die beiden den Entschluss, eigene Impfambulanzen auf die Beine zu stellen. „Verwaltungstechnisch war das ein großer Aufwand, den wir in einem dreiwöchigen Kraftakt bewältigten“, berichtet Dahl.