Chefarzt und Landrat appellieren an Bürger

1 Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser werden wieder vermehrt Patienten behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Zehn Patienten mit Covid-19 werden am Esslinger Klinikum behandelt, zwei davon intensiv. Chefarzt Henning Wege und Landrat Heinz Eininger fordern zur Impfung auf.

Kreis Esslingen - Eindringlich wirbt Henning Wege, der Chefarzt der Inneren Medizin am Klinikum Esslingen, für die Impfung gegen Covid-19. „Nur so bekommen wir die Corona-Pandemie in den Griff“, sagt der Mediziner. Zehn Patienten werden derzeit wegen der Viruserkrankung im Esslinger Krankenhaus behandelt. „40 Prozent von ihnen sind unter 40 Jahre alt und ungeimpft“, sagt der Professor. Dass diese vergleichsweise jungen Leute erkranken, das hätte aus seiner Sicht vermieden werden können.