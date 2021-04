1 Den Forderungen der sogenannten Querdenker – dieses Foto entstand bei einer Demonstration in Stuttgart –haben sich auch Eltern in Altbach angeschlossen und sind dort vor dem Rathaus aufmarschiert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am 1. April waren Eltern mit Plakaten vor dem Altbacher Rathaus aufmarschiert. Sie wollten ihrem Ärger über die Coronapolitik Luft machen. Jetzt hatte die Coronademo im Gemeinderat ein Nachspiel.

Altbach - Mit Schildern und Plakaten auf denen „Stoppt den Testwahn“, „Keine Maske“ oder „Nein zum Test“ zu lesen war, zog eine Gruppe von rund zehn Personen am 1. April gegen 12 Uhr vor das Rathaus in Altbach. Die Menschen wollten offenbar ihrem Ärger über die derzeitige Coronapolitik – insbesondere in den Schulen – Luft machen. Die Rathausspitze ließ die Demonstranten gewähren. Bürgermeister Martin Funk suchte allerdings das Gespräch, schritt aber nicht gegen das kurzzeitige Anbringen der Statements beim Rathaus ein. Kurz nachdem die Aktion zu Ende war, wurden die Plakate von Mitarbeitern der Verwaltung dann wieder entfernt. Die Ereignisse vom 1. April hatten nun jedoch ein kommunalpolitisches Nachspiel. Die CDU-Fraktion im Altbacher Gemeinderat forderte während der jüngsten Sitzung des Gremiums am vergangenen Dienstag eine Stellungnahme des Bürgermeisters.